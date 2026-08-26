NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 3 Jahren eingefahren

Am 26.08.2023 wurde das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20.21 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert, befänden sich nun 494.805 Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 21’692.23 USD, da sich der Wert einer Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie am 25.08.2026 auf 43.84 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 116.92 Prozent erhöht.

Insgesamt war Peoples Bancorp of North Carolina zuletzt 240.63 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch