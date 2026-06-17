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Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035

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Auszahlung an Anleger 17.06.2026 16:36:20

NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: Über diese Dividende können sich Pegasystems-Anleger freuen

NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: Über diese Dividende können sich Pegasystems-Anleger freuen

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Pegasystems Anlegern eine Dividende.

Pegasystems
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Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems am 16.06.2026 eine Dividende in Höhe von 0.10 USD beschlossen. Damit wurde die Pegasystems-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 66.67 Prozent aufgebessert. Alles in allem zahlt Pegasystems 15.42 Mio. USD an Aktionäre. Damit wurde die Pegasystems-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 51.18 Prozent erhöht.

Pegasystems- Ausschüttungsrendite im Blick

Letztlich notierte das Pegasystems-Papier am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 32.35 USD. Die Pegasystems-Aktie verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0.18 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 0.13 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Pegasystems-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren verringerte sich Pegasystems-Kurs via NASDAQ um 52.58 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -51.08 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Pegasystems- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0.11 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0.35 Prozent steigen.

Grunddaten von Pegasystems

Pegasystems ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 5.461 Mrd. USD. Das KGV von Pegasystems beträgt aktuell 28.00. Der Umsatz von Pegasystems belief sich in 2025 auf 1.746 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 2.13 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,laviana / Shutterstock.com
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