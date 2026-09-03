NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pegasystems von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Pegasystems-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53.87 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Pegasystems-Aktie investiert hat, hat nun 1.856 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.09.2026 69.28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37.32 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30.72 Prozent abgenommen.

Pegasystems wurde am Markt mit 6.04 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch