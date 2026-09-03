Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pegasystems von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Investment in Pegasystems-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Pegasystems-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53.87 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Pegasystems-Aktie investiert hat, hat nun 1.856 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.09.2026 69.28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37.32 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30.72 Prozent abgenommen.
Pegasystems wurde am Markt mit 6.04 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pegasystems Inc.
Analysen zu Pegasystems Inc.
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt und der deutsche Leitindex präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.