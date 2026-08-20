NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pegasystems-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Pegasystems-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 65.77 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 15.205 Pegasystems-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2026 auf 33.83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 514.37 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 48.56 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Pegasystems belief sich zuletzt auf 5.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch