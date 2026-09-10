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Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035

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Profitable Pegasystems-Anlage? 10.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pegasystems-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Pegasystems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Pegasystems
28.68 CHF 0.95%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Pegasystems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23.60 USD. Bei einem Pegasystems-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42.382 Pegasystems-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’484.64 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Papiers am 09.09.2026 auf 35.03 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48.46 Prozent erhöht.

Pegasystems war somit zuletzt am Markt 5.87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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