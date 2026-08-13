NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pegasystems von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Pegasystems-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Pegasystems-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23.86 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Pegasystems-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.191 Pegasystems-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 31.35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131.39 USD wert. Damit wäre die Investition um 31.39 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Pegasystems betrug jüngst 5.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch