NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pegasystems von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Pegasystems-Papier statt. Der Schlusskurs der Pegasystems-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14.64 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 6.833 Pegasystems-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 240.38 USD, da sich der Wert einer Pegasystems-Aktie am 23.09.2026 auf 35.18 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 140.38 Prozent angewachsen.

Pegasystems wurde am Markt mit 5.70 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch