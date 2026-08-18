PDF Solutions Aktie 1153873 / US6932821050
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PDF Solutions von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in PDF Solutions-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 18.08.2025 wurde das PDF Solutions-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 19.62 USD. Bei einem PDF Solutions-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50.968 PDF Solutions-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (52.80 USD), wäre die Investition nun 2’691.13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 169.11 Prozent vermehrt.
PDF Solutions wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.15 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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