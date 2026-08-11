NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PDF Solutions von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das PDF Solutions-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das PDF Solutions-Papier an diesem Tag bei 16.81 USD. Bei einem PDF Solutions-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.949 PDF Solutions-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PDF Solutions-Aktie auf 47.63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 283.34 USD wert. Damit wäre die Investition um 183.34 Prozent gestiegen.

PDF Solutions wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.09 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch