NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PDF Solutions-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 13.10.2025 wurde die PDF Solutions-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 26.53 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.769 PDF Solutions-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PDF Solutions-Papiere wären am 12.10.2026 198.61 USD wert, da der Schlussstand 52.69 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 98.61 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete PDF Solutions eine Marktkapitalisierung von 2.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch