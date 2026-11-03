NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Die PDF Solutions-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 18.88 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die PDF Solutions-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5.297 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 206.41 USD, da sich der Wert einer PDF Solutions-Aktie am 02.11.2026 auf 38.97 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 106.41 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von PDF Solutions belief sich jüngst auf 1.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch