NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades PDF Solutions-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 34.47 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die PDF Solutions-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 290.107 PDF Solutions-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 44.06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12’782.13 USD wert. Damit wäre die Investition 27.82 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von PDF Solutions belief sich jüngst auf 1.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch