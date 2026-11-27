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27.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PC Connection von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PC Connection-Aktie Investoren gebracht.
Am 26.11.2025 wurde das PC Connection-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 58.31 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die PC Connection-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 171.497 PC Connection-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 82.09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’078.20 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 40.78 Prozent.
Der Börsenwert von PC Connection belief sich jüngst auf 2.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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