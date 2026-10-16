PC Connection Aktie 859255 / US69318J1007
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16.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PC Connection von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PC Connection-Aktien verdienen können.
Das PC Connection-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 44.20 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die PC Connection-Aktie investierten, hätten nun 226.244 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20’547.51 USD, da sich der Wert eines PC Connection-Anteils am 15.10.2026 auf 90.82 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 105.48 Prozent vermehrt.
PC Connection markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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