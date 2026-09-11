NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel hätte eine Investition in PC Connection von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der PC Connection-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die PC Connection-Anteile bei 53.97 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die PC Connection-Aktie investiert hat, hat nun 1.853 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.09.2026 153.03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82.59 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 53.03 Prozent.

Jüngst verzeichnete PC Connection eine Marktkapitalisierung von 2.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch