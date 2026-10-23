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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel hätte eine Investition in PC Connection von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PC Connection-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde das PC Connection-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 25.38 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.940 PC Connection-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (88.51 USD), wäre das Investment nun 348.74 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 248.74 Prozent.
PC Connection erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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