NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PC Connection-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das PC Connection-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 26.01 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 38.447 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 80.59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’098.42 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 209.84 Prozent.

PC Connection wurde am Markt mit 2.00 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch