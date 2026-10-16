NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: Über diese Dividende können sich Paychex-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Paychex am 15.10.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 4.43 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 10.20 Prozent an. Somit schüttet Paychex insgesamt 1.59 Mrd. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 9.74 Prozent.

Paychex-Dividendenrendite im Fokus

Das Paychex-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 110.78 USD. Das Paychex-Papier verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 4.57 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2.55 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Paychex-Kurs via NASDAQ 7.77 Prozent nach unten entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 5.15 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Paychex- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2027 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 4.86 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 4.39 Prozent nachlassen.

Fundamentaldaten der Paychex-Aktie

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Paychex beträgt aktuell 38.643 Mrd. USD. Das Paychex-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 19.84. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Paychex einen Umsatz von 6.512 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 4.89 USD.

Redaktion finanzen.ch