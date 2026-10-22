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|Profitabler Paychex-Einstieg?
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22.10.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Paychex-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Paychex-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren wurde die Paychex-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 123.77 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 80.795 Paychex-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’089.44 USD, da sich der Wert eines Paychex-Anteils am 21.10.2026 auf 112.50 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 9.11 Prozent.
Am Markt war Paychex jüngst 39.94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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