Paychex Aktie 960724 / US7043261079
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15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Paychex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Paychex-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren wurden Paychex-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Paychex-Papier bei 117.98 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.476 Paychex-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 108.37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 918.55 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 8.15 Prozent.
Der Marktwert von Paychex betrug jüngst 37.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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