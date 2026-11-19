Am 19.11.2021 wurde das Paychex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Paychex-Papier an diesem Tag bei 124.99 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Paychex-Aktie investiert hat, hat nun 0.800 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (113.67 USD), wäre das Investment nun 90.94 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -9.06 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Paychex eine Börsenbewertung in Höhe von 40.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch