NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paychex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Paychex-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 55.05 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.817 Paychex-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Paychex-Aktie auf 108.21 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 196.57 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 96.57 Prozent angezogen.

Am Markt war Paychex jüngst 38.58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch