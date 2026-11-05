|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Paychex-Investmentbeispiel
|
05.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paychex von vor einem Jahr eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Paychex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Paychex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Paychex-Papiers betrug an diesem Tag 116.50 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Paychex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.584 Paychex-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’018.97 USD, da sich der Wert einer Paychex-Aktie am 04.11.2026 auf 118.71 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1.90 Prozent.
Paychex war somit zuletzt am Markt 41.10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Paychex Inc.
|
05.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag tief in Rot (finanzen.ch)
|
05.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paychex von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
29.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paychex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Pluszeichen in New York: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
27.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Starker Wochentag in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Paychex Inc.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.