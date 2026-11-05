NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paychex von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die Paychex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Paychex-Papiers betrug an diesem Tag 116.50 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Paychex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.584 Paychex-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’018.97 USD, da sich der Wert einer Paychex-Aktie am 04.11.2026 auf 118.71 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1.90 Prozent.

Paychex war somit zuletzt am Markt 41.10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch