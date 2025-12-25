Paychex Aktie 960724 / US7043261079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Paychex-Anlage
|
25.12.2025 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paychex von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Paychex-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Paychex-Anteilen an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 53.82 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Paychex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 185.805 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.12.2025 auf 114.58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21’289.48 USD wert. Damit wäre die Investition 112.89 Prozent mehr wert.
Am Markt war Paychex jüngst 41.12 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Paychex Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paychex von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
19.12.25
|Freitagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
19.12.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
18.12.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
18.12.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
18.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Paychex Inc.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: SMI schließt nach Rekordhoch stärker -- DAX letztlich fester
Am Dienstag ging es vor den anstehenden Weihnachtsfeiertagen am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt nach oben.