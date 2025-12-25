NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paychex von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Paychex-Anteilen an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 53.82 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Paychex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 185.805 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.12.2025 auf 114.58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21’289.48 USD wert. Damit wäre die Investition 112.89 Prozent mehr wert.

Am Markt war Paychex jüngst 41.12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

