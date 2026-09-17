Patterson-UTI Energy Aktie 1235611 / US7034811015
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor 10 Jahren angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Patterson-UTI Energy-Aktien verlieren können.
Am 17.09.2016 wurden Patterson-UTI Energy-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Patterson-UTI Energy-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18.96 USD. Bei einem Patterson-UTI Energy-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52.743 Patterson-UTI Energy-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 634.49 USD, da sich der Wert eines Patterson-UTI Energy-Papiers am 16.09.2026 auf 12.03 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36.55 Prozent abgenommen.
Patterson-UTI Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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