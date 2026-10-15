Patterson-UTI Energy Aktie 1235611 / US7034811015
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15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor 10 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Patterson-UTI Energy-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Patterson-UTI Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 24.09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 415.110 Patterson-UTI Energy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Patterson-UTI Energy-Papiers auf 11.54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’790.37 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 52.10 Prozent vermindert.
Patterson-UTI Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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