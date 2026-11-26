Am 26.11.2023 wurde die Patterson-UTI Energy-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11.97 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Patterson-UTI Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 835.422 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 9.99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’345.86 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16.54 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Patterson-UTI Energy eine Marktkapitalisierung von 3.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch