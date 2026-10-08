NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Patterson-UTI Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 08.10.2021 wurde die Patterson-UTI Energy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9.09 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 110.011 Patterson-UTI Energy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 11.23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’235.42 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23.54 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy belief sich zuletzt auf 4.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch