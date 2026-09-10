NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor 5 Jahren eingebracht

Die Patterson-UTI Energy-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7.78 USD. Bei einem Patterson-UTI Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.853 Patterson-UTI Energy-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 166.20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12.93 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 66.20 Prozent gleich.

Patterson-UTI Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.82 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch