Patterson-UTI Energy Aktie 1235611 / US7034811015
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10.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Patterson-UTI Energy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Die Patterson-UTI Energy-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7.78 USD. Bei einem Patterson-UTI Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.853 Patterson-UTI Energy-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 166.20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12.93 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 66.20 Prozent gleich.
Patterson-UTI Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.82 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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