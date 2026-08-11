NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Park-Ohio-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die Park-Ohio-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Park-Ohio-Anteile an diesem Tag 18.19 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Park-Ohio-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 549.753 Park-Ohio-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Park-Ohio-Papiers auf 47.86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26’311.16 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 163.11 Prozent vermehrt.

Alle Park-Ohio-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 761.27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch