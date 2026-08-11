Park-Ohio Holdings Aktie 919640 / US7006661000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative Park-Ohio-Investition?
|
11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Park-Ohio-Investment von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Park-Ohio-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde die Park-Ohio-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Park-Ohio-Anteile an diesem Tag 18.19 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Park-Ohio-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 549.753 Park-Ohio-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Park-Ohio-Papiers auf 47.86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26’311.16 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 163.11 Prozent vermehrt.
Alle Park-Ohio-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 761.27 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Park-Ohio Holdings Corp.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Park-Ohio-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
06.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Park-Ohio Holdings Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.