Park-Ohio Holdings Aktie 919640 / US7006661000
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel hätte eine Investition in Park-Ohio von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Park-Ohio-Einstiegs gewesen.
Park-Ohio-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Park-Ohio-Anteile bei 19.20 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.208 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Park-Ohio-Papiers auf 48.87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 254.53 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 154.53 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Park-Ohio eine Börsenbewertung in Höhe von 716.42 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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