NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Park-Ohio-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Park-Ohio-Aktie an diesem Tag bei 24.39 USD. Bei einem Park-Ohio-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41.000 Park-Ohio-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 44.82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’837.64 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 83.76 Prozent angewachsen.

Park-Ohio wurde jüngst mit einem Börsenwert von 663.33 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch