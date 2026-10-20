Park-Ohio Holdings Aktie 919640 / US7006661000
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20.10.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Park-Ohio-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurden Park-Ohio-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23.85 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4.193 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 45.66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191.45 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 91.45 Prozent.
Park-Ohio wurde am Markt mit 663.21 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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