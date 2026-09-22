Park-Ohio Holdings Aktie 919640 / US7006661000
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22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Park-Ohio-Investment gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Park-Ohio-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23.95 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Park-Ohio-Aktie investierten, hätten nun 417.537 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (45.73 USD), wäre die Investition nun 19’093.95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 90.94 Prozent vermehrt.
Park-Ohio erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 667.06 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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