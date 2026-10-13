NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 3 Jahren eingefahren

Die Park-Ohio-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 23.12 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Park-Ohio-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 432.526 Park-Ohio-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 20’899.65 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Anteils am 12.10.2026 auf 48.32 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 109.00 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Park-Ohio betrug jüngst 711.08 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch