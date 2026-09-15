Park-Ohio Holdings Aktie 919640 / US7006661000
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15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Park-Ohio-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 15.09.2023 wurden Park-Ohio-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Park-Ohio-Aktie betrug an diesem Tag 18.25 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 54.795 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 14.09.2026 2’460.82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44.91 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 146.08 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Park-Ohio einen Börsenwert von 674.40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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