Park-Ohio Holdings Aktie 919640 / US7006661000
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15.05.2026 16:36:48
NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: Dieser Dividendenzahlung blicken Park-Ohio-Aktionäre entgegen
Park-Ohio-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Park-Ohio-Ausschüttung aus.
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio am 14.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0.50 USD. Es gab somit, wie die Dividendenhistorie offenbart, keine Veränderung der Dividende. Insgesamt wurde beschlossen 7.80 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 8.33 Prozent gestiegen.
Park-Ohio- Dividendenrendite im Blick
Via NASDAQ beendete der Park-Ohio-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 30.84 USD. Die Park-Ohio-Dividendenrendite für 2025 beträgt 2.39 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1.90 Prozent.
Park-Ohio-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite
Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Park-Ohio-Aktienkurs via NASDAQ 91.67 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 129.83 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenausblick von Dividenden-Titel Park-Ohio
Park-Ohio-Basisdaten
Die Dividenden-Aktie Park-Ohio gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 432.879 Mio. USD wert. Das Park-Ohio-KGV beträgt aktuell 11.80. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Park-Ohio einen Umsatz von 1.599 Mrd.USD sowie ein EPS von 1.70 USD.
Redaktion finanzen.ch
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