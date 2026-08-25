NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Paccar von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Paccar-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 39.95 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Paccar-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.503 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 129.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 325.23 USD wert. Damit wäre die Investition 225.23 Prozent mehr wert.

Alle Paccar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 69.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch