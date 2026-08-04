NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Paccar-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 96.34 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Paccar-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.038 Paccar-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Paccar-Papiers auf 132.06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 137.08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37.08 Prozent vermehrt.

Am Markt war Paccar jüngst 69.93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch