NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Paccar von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Paccar-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Paccar-Anteile an diesem Tag bei 59.64 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Paccar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 167.673 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 105.73 USD gerechnet, wäre die Investition nun 17’728.03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +77.28 Prozent.

Der Paccar-Wert an der Börse wurde auf 53.40 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch