NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Paccar-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 87.48 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Paccar-Aktie investiert, befänden sich nun 1.143 Paccar-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 109.36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125.01 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25.01 Prozent angezogen.

Alle Paccar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 57.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch