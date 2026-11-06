NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein OSI Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das OSI Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das OSI Systems-Papier an diesem Tag 282.27 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.354 OSI Systems-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 191.61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67.88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32.12 Prozent verringert.

Am Markt war OSI Systems jüngst 3.18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch