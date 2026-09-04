OSI Systems Aktie 721864 / US6710441055
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04.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in OSI Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in OSI Systems-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades OSI Systems-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das OSI Systems-Papier bei 68.37 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.463 OSI Systems-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 03.09.2026 302.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 206.62 USD belief. Mit einer Performance von +202.21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von OSI Systems belief sich jüngst auf 3.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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