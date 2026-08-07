NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in OSI Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades OSI Systems-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das OSI Systems-Papier bei 61.85 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 161.681 OSI Systems-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 38’334.68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 237.10 USD belief. Mit einer Performance von +283.35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von OSI Systems belief sich jüngst auf 3.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch