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OSI Systems Aktie 721864 / US6710441055

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OSI Systems-Anlage 18.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OSI Systems-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in OSI Systems-Aktien gewesen.

OSI Systems
164.25 CHF -1.01%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem OSI Systems-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 117.05 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die OSI Systems-Aktie investierten, hätten nun 85.434 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 17’116.62 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Anteils am 17.09.2026 auf 200.35 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71.17 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von OSI Systems belief sich zuletzt auf 3.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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