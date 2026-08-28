OSI Systems Aktie 721864 / US6710441055
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28.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen OSI Systems-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 28.08.2021 wurde die OSI Systems-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die OSI Systems-Aktie letztlich bei 98.70 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das OSI Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 101.317 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 21’366.77 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Anteils am 27.08.2026 auf 210.89 USD belief. Mit einer Performance von +113.67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von OSI Systems belief sich zuletzt auf 3.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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