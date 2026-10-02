NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine OraSure Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 02.10.2023 wurden OraSure Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die OraSure Technologies-Anteile bei 5.91 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’692.047 OraSure Technologies-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 6’565.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3.88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34.35 Prozent verringert.

Alle OraSure Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 270.81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch