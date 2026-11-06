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06.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein OraSure Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen OraSure Technologies-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde die OraSure Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 9.67 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die OraSure Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 103.413 OraSure Technologies-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (3.37 USD), wäre die Investition nun 348.50 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 65.15 Prozent.
Der Börsenwert von OraSure Technologies belief sich zuletzt auf 255.85 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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