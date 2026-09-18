OraSure Technologies Aktie 1131443 / US68554V1089
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18.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OraSure Technologies von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die OraSure Technologies-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades OraSure Technologies-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 8.65 USD wert. Bei einem OraSure Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.561 OraSure Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 40.35 USD, da sich der Wert eines OraSure Technologies-Papiers am 17.09.2026 auf 3.49 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 59.65 Prozent.
Der Marktwert von OraSure Technologies betrug jüngst 239.53 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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