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|OraSure Technologies-Investment im Blick
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13.11.2026 16:01:59
NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OraSure Technologies von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen OraSure Technologies-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der OraSure Technologies-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das OraSure Technologies-Papier bei 8.31 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die OraSure Technologies-Aktie investierten, hätten nun 1’203.369 Anteile im Besitz. Die gehaltenen OraSure Technologies-Aktien wären am 12.11.2026 4’356.20 USD wert, da der Schlussstand 3.62 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 56.44 Prozent.
Am Markt war OraSure Technologies jüngst 245.72 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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